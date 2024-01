Duplo homicídio em Santo Antônio choca comunidade escolar

Execução de homem com passagens criminais foi fatalidade que atingiu uma professora inocente

Exclusivo: Lucinéia Ferreira (fotos), de 44 anos, foi vítima de assassinato em torno de 21h50 deste sábado, dia seis, num bar na rua Araguaia, perto do Supermercado Luzitano, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Era professora de Língua Portuguesa e Educação Especial, tendo trabalhado na Apae e Colégio Estadual Tiradentes. Formada pela UENP, antiga Fafija, em Jacarezinho.

Conceituada, era de família de Abatiá, mas morava há muitos anos em Santo Antônio da Platina.

Deixa uma filha, advogada e grávida, e um filho de quatro anos.

O homem com quem conversava no estabelecimento comercial não era seu namorado. Ela parou no local para comprar algum item. Estava na hora errada perto de uma pessoa com várias passagens criminais.

Patrick Ricardo de Oliveira (foto) era perigoso e com muitos desafetos. Envolvido em roubos, homicídios e tráfico de drogas, de acordo com fontes policiais.

Motivação ainda não se sabe exatamente, mas assassinato dele foi premeditado por elemento de capuz num carro, de acordo apuração do Npdiario de forma preliminar.

Invadiu o local e executou. Ainda não se sabe quantos disparos acertaram a professora. Fugiu em seguida.

A morte da professora impactou o Norte Pioneiro por jamais ter se envolvido em ilícitos.

Mais informações ao longo deste domingo, dia sete.