Enterro de atirador hoje (vejam vídeos)

Foi alvejado por um tiro no tórax na tarde desta terça-feira, dia 21, em Jacarezinho.

O homem, que não tinha antecedentes, estava colocando em risco as vidas de moradores do entorno da casa atirando a esmo de cima do telhado, permaneceu durante horas com sua carabina Puma.357 e 38 de calibre. Aconteceu na Rua Nelson Jorge, no Jardim Panorama.

O alcance de uma carabina Puma vai de 300 metros até dois mil metros. Ela custa entre R$ 6 mil até R$ 8 mil. Foram apreendidas 19 munições e 14 estojos.

Camargo deixou uma filha