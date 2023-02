Jacarezinho: morre franco-atirador de 58 anos (assistam vídeo)

Transtornado e em cima de um telhado atirava a esmo com uma espingarda

José Camargo Roseno, de 58 anos, foi alvejado por tiros na tarde desta terça-feira, dia 21, no Jardim Panorama, em Jacarezinho. O homem, que não tinha antecedentes, mas estava colocando em risco as vidas de moradores do entorno da casa, em cujo telhado permaneceu durante horas disparando sua espingarda a esmo.