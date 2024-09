Inaugura Recanto das Águas em Guapirama

Com chalés, diversão, gastronomia, pesca e lazer para famílias

Marcos e Nayra Jaine da Silva Pontes visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, para anunciar uma notícia excelente; Na ampla área onde era o Park Hotel Cabana do Lago a partir das dez horas deste sábado, dia sete (feriado nacional) funcionará um Resort, Restaurante, Pesqueiro, Pousada, Hotel, Centro de Eventos, Parque aquático…Um ambiente seguro e alegre de prazeres, relaxamento e entretenimento.

O Recanto das Águas será inaugurado de forma simples, mas sofisticada com alta qualidade e preços competitivos.

O casal de empreendedores é da capital paulista, está há mais de dois anos na região e ex-proprietários da Pastelaria e Choperia Parô Ficô, de Guapirama. O conceito é de um lugar chique, porém, acessível onde pessoas de todas as idades se sentirão paparicadas e à vontade.

São 23 suítes para até cinco hóspedes cada uma, disponíveis com hidromassagem e outros luxos, tudo absolutamente revitalizado. Oferecem cama box, ar-condicionado, TV Led, frigobar, wi-fi e varanda. Cada ambiente foi construído com detalhes inspiradores.

Localizado no KM 59 da BR-153 em Guapirama (a 14 km de Santo Antônio da Platina, sentido Ibaiti) , com atrações e comodidades, e já com reservas de todo o Paraná e sul/sudeste de São Paulo. Ideal para quem deseja aproveitar a vida às margens das piscinas, gramados, poltronas, pontes, brinquedos, pedalinhos e lagos com vistas para a Natureza

Neste sábado, o almoço será self service com churrasco, atendimento das nove às 21 horas.

Arroz branco , arroz colorido , macarronada , farofa , vinagrete , saladas , sobremesas e bebidas variadas. Além do cardápio do buffet, muitas opções de porções.

E ainda show musical ao vivo.

Neste domingo, também será servido almoço.

Tirolesa, boia cross , pedalinho , caiaque, piscina aquecida , sala de jogos , saunas, caminhadas… Ou cadeiras e poltronas para descansar, ler, conversar e tirar um cochilo. Opções para todos os gostos numa área paradisíaca.

Reservas e/ou contatos sem compromisso para mais informações:

Telefone/WhatsApp: (43) 99950-1233.

Fotos: Juan Mota/Especial para o Npdiario