Jacarezinho participa de Mesa Redonda no Smart City (assista)

Exclusivo: O Norte Pioneiro foi representado no Smart City Expo Curitiba 2023, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, realizado na semana passada no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

A abertura contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares participou de uma Mesa Redonda sobre A Conectividade e os desafios da transformação digital das Cidades Inteligentes

O município tem se destacado também nesse segmento e o norte-pioneirense debateu e expôs suas experiências como chefe do executivo e empresário.

A Smart City Curitiba passou a ser, além do maior evento de cidades inteligentes do País, a segunda maior do mundo entre 40 eventos realizados fora de Barcelona em 14 anos.

O potencial de novos negócios gerados nos três dias do Smart City Expo Curitiba 2023 (SCECWB 2023) foi de R$ 150 milhões. O valor é três vezes maior do que o registrado na edição de 2022.

Organizado pelo iCities, hub brasileiro de negócios em cidades inteligentes, com chancela internacional da Fira Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba, o evento transformou a capital paranaense no centro de discussões internacionais sobre soluções urbanas.

Além de Curitiba, que abriu a série Smart City Expo em 2023, o evento será realizado neste ano em Mérida (México), Bogotá (Colômbia), Santiago del Estero (Argentina), Doha (Catar), Xangai (China), Nova York (EUA) e Barcelona (Espanha).

Do Norte Pioneiro, estavam presentes também Odemir Capello, consultor do Sebrae, Jailton Aparecido de Paula, secretário de Administração, Leandro Lima secretário de indústria e Comércio, os três de Jacarezinho, Angélica Cordeiro, secretária de Indústria, Comércio e Inovação de Cambará, Lucila Cristina de Oliveira Machado, Diretora do Colégio Estadual Tiradentes, e Valcir Machado, diretor do Npdiario, ambos de Santo Antônio da Platina.

Palhares que já recebeu prêmios estadual e nacional, esteve na Barcelona Smart Cities na Espanha em 2022.

Ele discorreu sobre Agronegócio, Bioenergia, Meio ambiente sustentável, Geração e atração de emprego, entre outros.

Mencionou exemplos como Telemedicina, com orientações e diagnósticos via internet.

O evento teve a presença de 15 mil participantes internacionais e de 26 estados do Brasil, 180 palestrantes, 65 expositores e representantes de 450 prefeituras, além de pessoas provenientes de 35 países diferentes. Foram gerados cerca de 150 milhões de reais em potencial de negócios nas nas rodadas de negócio internacionais, cerca de 30% a mais que em 2022.

Nessa edição ampliada a área de exposição, na qual, empresas e governos puderam receber o público e apresentar suas soluções, produtos e projetos. No congresso, tratados sobre vários temas relevantes como Metaverso, Reciclagem das cidades e o cunho social da gastronomia. Além disso, houve a primeira edição do Tomorrow Mobility, que com muito potencial mostrou ao público soluções mais sustentáveis para a mobilidade urbana nas cidades.