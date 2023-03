Marcelo Palhares dá um show em evento

“Quais são os desafios da governança territorial para fortalecer as cidades?”. Marcelo Palhares, prefeito de Jacarezinho, participou do Painel no segundo dia do Smart City Expo Curitiba 2023, que mostrou cases para gestores desenvolverem espaços inovadores nos municípios do país (fotos).

Além dele, estavam o diretor de Administração do Sebrae/PR, Evandro Ferreira, secretário de Tecnologia da Informação de Foz do Iguaçu; Jean Vogel, presidente da Câmara de Smart Cities da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina; e Igor Calvet, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

O presidente do Comitê Gestor do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Fazenda Rio Grande (Profaz), Gastão Fabiano, fez a moderação.

Do Norte Pioneiro, estavam presentes também Odemir Capello, consultor do Sebrae, Jailton Aparecido de Paula, secretário de Administração, e Leandro Lima secretário de indústria e Comércio, os três de Jacarezinho, Angélica Cordeiro, secretária de Indústria, Comércio e Inovação de Cambará, Lucila Cristina de Oliveira Machado, Diretora do Colégio Estadual Tiradentes, e Valcir Machado, diretor do Npdiario, ambos de Santo Antônio da Platina.

Foz do Iguaçu, cidade paranaense de 260 mil habitantes que recebe mais de quatro vezes sua população devido aos atrativos turísticos e à “economia da tríplice fronteira” (Brasil, Paraguai e Argentina), foi uma das primeiras do país a testar um modelo de experimentação e inovação no ambiente urbano.

A partir de uma lei municipal de inovação e da legislação do Sandbox (que permite ao governo criar ambiente de teste de novas tecnologias), a cidade começou a criar em um bairro de 15 mil habitantes uma “mini cidade inteligente” na qual mais de 20 empresas validam soluções inovadoras, como sistemas de identificação facial, sensores para monitoramento ambiental, além de sensores para semáforos que geram informações ao poder público. O projeto começou em 2020, por meio de parceria entre a Itaipu Binacional e a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em conjunto com a Prefeitua.

“A maioria das cidades é de pequeno porte, então imagine em um local com 10 mil, 15 mil habitantes, não há afinidade com novas tecnologias. Como comunicar e explicar serviços como ChatGPT, chatbot, metaverso? Temos que traduzir tudo isso com resultados”, disse Vogel.

Ele citou dicas para os gestores públicos interessados no tema: tirar o protagonismo (o “egossistema”) da equação; começar pequeno, agir rápido e expandir; e fortalecer o papel do cidadão para tornar o território melhor e mais competitivo.

