Mata em Ribeirão do Pinhal mas é preso em Siqueira Campos

Homicida tem 19 anos e quando menor já tinha assassinado outra vítima

Um homicida foi preso em ação integrada das forças policiais nesta sexta-feira, dia 28, em Siqueira Campos (veja link no fim deste texto). O acusado, de 19 anos, está preso na Cadeia Pública de Wenceslau Braz. A investigação da Polícia Civil ribeiro-pinhalense foi fundamental nesse caso.

Wesley Fonseca da Silva (fotos), de 21 anos, foi assassinado duas horas da madrugada de um sábado, no 17 de dezembro de 2022, em Ribeirão do Pinhal, vítima de três disparos de arma de fogo. O fato ocorreu na Rua São Paulo, região central do município, próximo à avenida Silveira Pinto (principal da cidade).

O rapaz tinha passagens por tráfico, receptação e infração de trânsito. Em 2019, Policiais Militares realizaram a prisão dele e de outros elementos em posse de artefatos explosivos em Ribeirão do Pinhal.

Momentos antes de ser atingido, Wesley estava com uma garota defronte ao Ginásio de Esportes Tigrão, quando foi interpelado por um homem. Logo em seguida, o assassino apontou-lhe uma arma. Correu, mas foi perseguido, alcançado poucos metros depois e executado friamente.

Logo depois, o assassino fugiu sem ser identificado. A Polícia Civil foi acionada e requisitou a presença do corpo técnico pericial. Recolhidas cápsulas de pistola calibre 9 milímetros e encaminhadas para exames.

Investigações avançaram e passaram por diversas linhas. Várias hipóteses foram analisadas. Investigadores de polícia fizeram minuciosa análise de câmeras de segurança no local e imediações. Várias pessoas foram intimadas a prestar depoimentos. Decretado sigilo no inquérito policial.

Com aprofundamento da perquirição e com amparo em provas materiais e testemunhais, o delegado Tristão Borborema representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão do autor, o qual, quando adolescente, em 2021, já havia sido apreendido por tirar a vida de um homem numa tabacaria na Avenida Silveira Pinto, também mediante disparos.

Após cumprir alguns meses de internação no Cense(Centro de Sócio-educação) a Justiça concedeu sua liberdade ao rapaz.

Diante desse novo crime, agora com idade superior a 18 anos, o Poder Judiciário acolheu novo pedido da Polícia Civil e expediu ordem de prisão. E nesta sexta-feira foi encarcerado em Siqueira Campos.

Com ele, foram arrecadadas porções de drogas. Assim, autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Embora não detalhada, em razão do sigilo, a linha principal da investigação aponta como motivação do crime de homicídio, a inimizade e recente indisposição de Wesley Fonseca com parceiros do assassino, pessoas estas ligadas comércio de drogas.

O acusado permanece preso na Cadeia Pública de Wenceslau Braz. O inquérito deve ser remetido ao Ministério Público em até dez dias.

Veja abaixo operação de ontem em Siqueira Campos na qual resultou a prisão:

https://npdiario.com.br/cidades/operacao-envolve-cidades-do-np-videos/