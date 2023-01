Operação abrange cidades do Norte Pioneiro (vídeos)

Visou identificação de ladrões dos últimos dias

Em dois vídeos, um da Polícia Civil, impactante, e outro da Militar (com música chamada Thunderstruck, ou Estupefato(atônito, abismado, em Português) com riff do guitarrista escocês Angus Young da banda A/C/D/C, a operação efetivada nesta sexta-feira, dia 23, foi bem sucedida.

As equipes Comando do 2°BP/ ROTAM/OPERAÇÕES COM CÃES/ ALI/ Comando 2ªCia/ RPA e POLÍCIA CIVIL deram cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão baseado em investigação preliminares entre Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público a cerca de uma organização criminosa que atuava no comércio de entorpecentes no município de Siqueira Campos.

Foram 7 pessoas presas em flagrante e um homem presa em decorrência de mandado de prisão por homicídio. Veja notícia aqui: https://npdiario.com.br/capa/mata-em-ribeirao-do-pinhal-e-e-preso-em-siqueira/

Em Arapoti, houve a apreensão de cerca de 30 kg de drogas, decorrente da investigação de roubos em Siqueira Campos. Dos 7 presos, dois também tinham mandado de prisão por Ribeirão do Pinhal.

Na Rua Osório Leal, Vila Toyoki na manhã desta sexta, dia 27, em Wenceslau Braz, apreendidas 15 pedras de um crack escondidas em uma sacola no forro do bar, cerca de 500 reais, uma cartela de estimulante sexual Pramil, uma faca, uma maquina de cartão com extrato de várias vendas, dois rolos de plástico filme, 01 rolo de papel alumínio, aparelho celular, entre outros.

A iniciativa aconteceu também em Siqueira Campos e Arapoti.

Em Siqueira, das buscas aforam obtidos os resultados a seguir:

➡️ 231 embalagens de crack apreendida (62 gramas)

➡️ 417 pinos de cocaína apreendido (282 gramas)

➡️ 100 gramas de cocaína apreendido.

➡️ 11 gramas de maconha apreendido.

➡️ 1 maquininha de cartão apreendido.

➡️ 2 Rádios comunicadores apreendidos.

➡️ 1 Câmara fotográfica apreendido

➡️ 3 Perfumes variados apreendido.

➡️ 2 Correntinhas apreendidas.

➡️ 3 Cadernos de anotações do tráfico apreendidos.

➡️ 1 Veículo gol apreendido.

➡️ R$ 471,15 reais apreendidos

*➡️ 1 Vídeo game apreendido

*➡️ 3 Carteiras de couro apreendidas.

➡️ 9 celulares apreendidos

➡️ Uma balança de precisão apreendida.

*➡️ 1 mulher presa.

➡️ 1 menor apreendido

➡️ 6 Masculinos presos.