Morre atropelado hoje em SANTO ANTÔNIO da Platina (veja vídeo)

Trabalhador fazia instalação de internet quando foi atingido por carro

Em torno de 11h30m desta sexta-feira (dia 16) ocorreu acidente no KM 13 da PR-439, em frente ao Frigorífico Platina, em Santo Antônio da Platina. Um homem (49 anos), morador da Vila Ribeiro, perdeu a vida atropelado no local e outro (presumíveis 25 anos) se feriu, com suspeita de fraturas.

A dupla instalava fiação para internet.

Segundo o motorista do carro que bateu nos dois, ele transitava sentido Ribeirão do Pinhal quando teria visto dois veículos parados na rodovia, não conseguindo frear e tendo que desviar no sentido contrário ocasionando o fato.

O Corpo de Bombeiros, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina atendem a ocorrência.

Tráfego em meia pista.Levantando dados. Rodovia sinalizada.

Até o momento, as identidades e as causas ainda não foram reveladas.

Mais detalhes ao longo desta sexta-feira.