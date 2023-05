Pai e filho com um arsenal batem Hilux em Siqueira (vídeo)

Estavam embriagados e colidiram contra outros dois veículos

Na noite deste domingo (dia sete) por volta das 20h30m horas, a Unidade Operacional de Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com oito vítimas no KM 26 da PR-424.

Uma Toyota/Hilux CD4X4 SRV (placas de Itaporanga/SP), trafegava na rodovia no sentido de Siqueira Campos a Salto do Itararé e colidiu lateralmente com um Hyundai/HB20 (placas de Siqueira Campos), que estava em sentido contrário.

Em ato contínuo, a Hilux bateu frontalmente contra um VW/Gol, de Salto do Itararé, também em sentido contrário.

Todos envolvidos sofreram ferimentos e receberam encaminhamento ao Pronto Socorro e Santa Casa de Siqueira Campos.

Na sequência, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) recebeu denúncia relatando que um dos veículos envolvidos no acidente estava carregado com armas de fogo.

Considerando que a equipe tinha informações que uma quadrilha de Ribeirão do Pinhal queria se instalar em Salto do Itararé, bem como fazia esse itinerário diariamente, os policiais foram para lá, suspeitando serem esses marginais envolvidos no sinistro.

No local, um homem (não envolvido no acidente) veio ao encontro da equipe e afirmou ter retirado uma bolsa de dentro da Hilux (envolvida no acidente), na qual havia várias armas de fogo e guardou no seu carro, pois estava com receio devido a aglomeração de pessoas, entregando tudo aos PMs.

Em diligências, levantaram a informação que na Hilux (onde estavam as armas) havia dois ocupantes (pai e filho) e que eram participantes de um clube de tiros e estiveram no local algumas horas antes do acidente.

Na Santa Casa, o receberam a informação que os dois ocupantes da Hilux apresentavam sintomas de embriaguez alcoólica e um deles estava um carregador de pistola 9mm, contendo 17 munições, dentro do bolso da calça.

As armas foram apreendidas e tomadas e entregues na Delegacia de Policia Civil. Todos envolvidos no acidente ficaram hospitalizados.

Armamentos apreendidos:

↘️ 03 revólveres Taurus cal. 38;

↘️ 01 pistola Taurus TH9 cal. 9mm;

↘️ 01 pistola Taurus TS9 cal. 9mm;

↘️ Espingarda CBC cal. 22;

↘️ 149 munições intactas cal. 9 mm;

↘️ 189 munições intactas cal. 22;

↘️ 22 munições intactas cal. 12;

↘️ 139 munições intactas cal. 38;

↘️ 61 munições deflagradas cal. 38;

↘️ 36 munições deflagradas cal. 9mm.

Leia também: https://npdiario.com.br/capa/acidente-envolve-3-carros-e-deixa-8-feridos-videos/