Acidente envolve 3 carros e deixa oito feridos (assistam)

Em torno das 20 horas deste domingo em Siqueira Campos

Na noite deste domingo (dia sete) por volta das 20 horas, a Unidade Operacional de Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com oito vítimas no KM 26 da PR-424

Uma Toyota/Hilux CD4X4 SRV (placas de Itaporanga/SP), trafegava na rodovia no sentido de Siqueira Campos a Salto do Itararé e colidiu lateralmente com um Hyundai/HB20 (placas de Siqueira Campos), que estava em sentido contrário.

Em ato contínuo, a Hilux bateu frontalmente contra um VW/Gol, de Salto do Itararé, também em sentido contrário.

Todos envolvidos sofreram ferimentos e receberam encaminhamento ao Pronto Socorro e Santa Casa de Siqueira Campos.

Na Hilux, o condutor (37 anos) e o passageiro (63 anos), no HB20, o condutor (42 ) e as passageiras (37, dez e 01 ano de idade) e no Gol, o condutor (31 anos) e as passageiras (22 e 03 anos).

Os veículos foram liberados no local para responsáveis após consulta de possíveis pendências administrativa.