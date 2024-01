SAMU Norte Pioneiro ganha 7 ambulâncias

Contou com presenças do Secretário Estadual de Saúde e dos deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli e prefeito Marcelo Palhares

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), entregou nesta sexta-feira (26) sete ambulâncias, entre básicas e avançadas, destinadas aos municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi). A iniciativa visa fortalecer o atendimento de urgência e emergência de Jacarezinho, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Cambará, Joaquim Távora e Santana do Itararé.

Com investimento unitário de aproximadamente R$ 300 mil, chegando, portanto, a R$ 2,1 milhões as ambulâncias integrarão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) desses municípios e devem garantir atendimento ágil em situações de emergência, proporcionando maior segurança e cuidado aos cidadãos dessas localidades.

No evento de entrega, realizado em Jacarezinho, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que a orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior é para que o tratamento aos municípios seja feito de maneira igualitária. “Seja por meio de prédios novos para a estrutura da saúde, reformas, ampliação de serviços ou expansão da frota de veículos, todas as nossas ações são tomadas considerando o melhor cenário possível para os paranaenses”, destacou.

O apoio do Estado à região foi enfatizado pelo presidente da Cisnorpi e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares. “Nos últimos anos nossa região tem recebido muitos investimentos do governo estadual e isso também acontece de maneira expressiva na área da saúde. Estamos passando por grandes transformações e estes veículos serão responsáveis pelo salvamento de vidas”, disse.

EXPANSÃO – Após 18 anos de operação, o Paraná atingiu, em 2022, a cobertura de 100% deste serviço, abrangendo todos os 399 municípios. Ao todo, são 175 bases do Samu distribuídas pelo Estado, o que permite descentralizar ainda mais os atendimentos para alcançar a população.

“Ao longo dos anos, o Governo do Estado investiu mais de R$ 300 milhões no Samu, o que permitiu uma melhora significativa na rede de urgência e emergência. Sabemos que, dependendo da gravidade, a agilidade é fundamental no cuidado e é por isso que oportunizamos todas as ferramentas disponíveis para atender os paranaenses que necessitarem de assistência”, disse o secretário.

O prefeito Marcelo Palhares também destaca a nova realidade que o SAMU Norte Pioneiro enfrenta. “Com a gerência do Cisnorpi estamos transformando por completo a realidade do SAMU. E isso representa o cuidado com vidas que precisam da agilidade e da competência do SAMU. Temos ainda muitos desafios, mas hoje já temos uma nova realidade. Só temos a agradecer ao governador Ratinho Júnior e ao secretário Beto Preto, por fazerem tanto por nossa saúde”, avaliou.

“Temos o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em construção, temos um novo posto de saúde em construção no Aeroporto, temos reformas e melhorias em todos os outros postos de saúde, temos novas ambulâncias e carros para a secretaria municipal de Saúde e agora vamos ter um novo Pronto Socorro na Santa Casa. Isso porque temos um governo que cuida da saúde dos paranaenses e uma gestão municipal que não mede esforços para oferecer um serviço de saúde cada vez mais completo e abrangente à toda população”, comemorou Palhares.

Com as novas ambulâncias, além do ganho em qualidade para servidores do SAMU e pacientes, o Cisnorpi deve economizar por ano cerca de R$ 1,3 milhões com aluguel de veículos.

Além das autoridades já citadas, estiveram presentes na cerimônia os deputados Alexandre Cury, Luiz Cláudio Romanelli, o presidente da câmara de vereadores de Jacarezinho, José Isaías Gomes, o Zola, o diretor do Cisnorpi, Tony Palhares, o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, o diretor da regional da secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento, Fernando Emanuel, além de vereadores do município e de toda região, e representantes de diferentes municípios do Norte Pioneiro e lideranças diversas.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario