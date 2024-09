Estiagem causa mais de R$ 2,2 bilhões DE prejuízos NO AGRO DO Norte PIONEIRO

Dados oficiais dos núcleos regionais de agricultura e abastecimento de Jacarezinho e Cornélio

Exclusivo: Em relação a seca ocorrida na safra 2023/24 na região, causou prejuízos elevados ao Valor Bruto da Produção. O chefe do Núcleo Regional da Agricultura e Abastecimento de Jacarezinho, Fernando Emannuel, disse que as produtividades obtidas nos 23 municípios quando comparadas à estimativa inicial, foram prejudicadas nas duas safras (verão e inverno).

A maior perda por causa do déficit hídrico em valores financeiros ocorreu com a soja com prejuízo estimado de R$ 415 milhões.

Em seguida o milho segunda safra com 172 milhões de reais.

O trigo com colheita em andamento com estimativa de perdas em torno de 93 milhões e o milho 1a safra com prejuízo de aproximadamente 12 milhões.

Ao todo, perdeu R$ 692 milhões só com essas lavouras, levando a estimar quebras menores de outras plantações.

Fernando Itimura, chefe do Núcleo da Seab de Cornélio Procópio, informou ao Npdiario o resultado ruim das três principais culturas (verão/safrinha). Baseando soja R$ 120,00 a saca de 60 quilos; milho verão R$ 60,00 e safrinha R$ 50,00 e o trigo R$ 80,00.

Área de soja 23/24 336.370 hectares tinha estimativa inicial de 3420 kg/ha, mas a produção obtida foi de 1860 kg/ha.

Diferença de 1560 kg/ha a menos totalizando 8.745.620 sacas a menos, resultando em um prejuízo no regional, que abrange 23 municípios, de R$ 1.049.474.400,00.

Área de milho 23/24 4000 ha. , com estimativa inicial 8670 kg/ha, rodução obtida 5700 kg/hae diferença de 2970 kg/ha totalizando 198000 sacas a menos resultando prejuízo de expressivos R$ 11.880.000,00.Área milho safrinha 24/24 200.000 ha, estimativa inicial 5300 kg/ha e produção obtida de 3780 kg/ha. Diferença de 1520 kg a menos por ha, totalizando 5.066.666,66 sacas. Resultando num prejuízo de R$ 253.333.333,33.

Estimativa de resultado do trigo com 86% de área colhida dos 115.000 hectares trigo 24/24 até o momento:

Estimativa inicial 2790 kg/ha, previsão de produção até momento 1500 kg/ha. Diferença de 1290 kg/ha a menos resultando em 2.472.500 sacas a menos. Prejuízo de R$ 197.800.000,00.

Somando todas as 4 safras temos um prejuízo no núcleo regional de Cornélio Procópio, somando somente as culturas soja, milho verão, milho safrinha e trigo em R$ 1.512.487.733,33

Percentualmente, é a maior quebra do Paraná, incluindo todos os 23 núcleos da Seab no estado. Em algumas regiões, como o oeste, por exemplo, as perdas foram ainda maiores em volume e valores.

Relatórios do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, indicam que, apesar de algumas melhorias climáticas recentes, várias outras culturas sofreram com os efeitos de seca, geadas e chuvas irregulares.

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior, publicou o Decreto Estadual nº 7.258/2024, declarando, em virtude da estiagem, situação de emergência em todo o estado.