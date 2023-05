Termina fase regional dos Jogos Escolares

Com definição de campeões e classificados

O último apito da fase regional dos Jogos Escolares de Cambará aconteceu no Ginásio do Colégio Nossa Senhora das Graças. Com a vitória de Ribeirão do Pinhal sobre o time da casa, os seis dias de competições oficialmente foram encerrados.

Agora os campeões se preparam para junho enfrentarem a fase macrorregional que acontecerá na cidade de Arapoti e envolverão os classificados dos Núcleos de Jacarezinho (que aconteceu em Cambará), Cornélio Procópio, Wenceslau Braz e Ibaiti (que iniciarão no dia 19 de maio).

As equipes de Santo Antônio da Platina conquistaram dois títulos nas modalidades coletivas. No basquetebol masculino de 15 a 17 anos o Colégio Tia Ana Maria venceu as três partidas e conquistou o título. Já o Colégio Casucha conquistou pela terceira vez no voleibol feminino de 12 a 14 anos o título.

A cidade de Abatiá também teve duas conquistas nas modalidades coletivas. A Escola Especial Jan Kosk foi campeão no futsal paradesportivo masculino com mais de 15 anos. O outro triunfo foi no futsal feminino de 15 a 17 anos. Elas ficaram em primeiro no triangular.

A cidade de Jacarezinho terá duas equipes representantes na fase macrorregional do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite. As primeiras colocações foram de 12 a 14 anos tanto no futsal masculino quanto no futsal feminino.

A cidade de Quatiguá terá uma representante. Será a Escola de Ensino Especial São Lucas que venceu no futsal paradesportivo de 12 a 14 anos. Já Ribeirão do Pinhal terá quatro representantes, mas apenas uma precisou entrar em quadra para obter o título. O Colégio Estadual Hermínia Lupion venceu no voleibol masculino de 15 a 17 anos.

Já a Escola Estadual Cívico Militar Ruth Correa também estará presente na macrorregional e com três equipes. Mas todas elas passaram diretamente como única representante inscrita. No handebol feminino (12 a 14 anos) e no handebol masculino (12 a 14 anos e de 15 a 17 anos).

Já o time da casa, com o apoio da torcida em várias partidas conquistou três vagas na próxima fase. O título veio no voleibol feminino de 15 a 17 anos Colégio Silvio Tavares, futsal masculino de 15 a 17 anos Colégio Angelina Vezozzo e voleibol masculino de 12 a 14 anos com o Colégio Nossa Senhora das Graças.

APOIO NOS JOGOS – Além de toda a equipe da organização dos Jogos Regionais, também estiveram empenhados diretamente o Núcleo Regional de Educação, as Secretarias Municipais de Educação e Esportes de Cambará, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Já o refeitório serviu aproximadamente 1.000 refeições diárias para os atletas.

Foram disputadas partidas na Quadra do Parque Alambari II, Ginásio de Esportes 21 de setembro, quadra da escola municipal Caetano Vezozzo, quadra do Colégio Nossa Senhora das Graças e Estádio Municipal João Pereira Lima nas competições de futsal, voleibol, basquetebol, tênis de mesa, xadrez e atletismo.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.