Três meninos de 14 anos mataram Vitória ( veja vídeos do caso)

Alegaram que vítima teria denunciado traficantes em Santo Antônio da Platina

Na madrugada de quinta-feira (26), a casa de uma família no bairro João Furtado, em Santo Antônio da Platina, foi invadida por quatro indivíduos mascarados portando facas, sendo que estavam a procura de uma mulher de 19 anos, a qual havia sido presa em flagrante no último dia 13 pela posse de 100 comprimidos da droga ecstasy (fotos abaixo) porém estava respondendo em liberdade.

Durante a invasão domiciliar, o pai da família, Romildo Pereira da Silva (fotos) de 46 anos, tentou proteger a filha, mas acabou sendo esfaqueado pelos indivíduos. Em seguida, Vitória Aparecida dos Santos Silva (fotos) foi arrastada para fora de casa.

Logo após, a família buscou ajuda para o pai ferido e acionou a polícia para localizar a filha. Imediatamente as diligências de investigação se iniciaram, sendo que vários policiais civis e militares se uniram para descobrir o paradeiro da garota e identificar os responsáveis.

O corpo foi localizado pelos policiais no mesmo dia, por volta das 13 horas, num matagal acima do Conjunto Dr. Jamidas e no “pé” do Morro do Bim, distante cerca de 300 metros da residência da família vitimada. O IML foi acionado para retirada do corpo e num exame preliminar constatou cerca de pelo menos golpes no corpo da menina.

As rápidas diligências dos policiais permitiu a identificação de três elementos até o momento, sendo que todos possuem 14 anos. Dois dos menores confessaram participação nos fatos e alegaram que foram com intuito de matar Vitória por ela ter supostamente caguetado (denunciado) outros traficantes que foram presos pelos policiais civis e militares no dia anterior.

O delegado Rafael Guimarães (vídeo) representou pela internação provisória dos adolescentes no Cense (Centro de sócio-educação) e as investigações continuam para identificar o quarto indivíduo que participou do crime e possíveis mandantes e esclarece que a motivação do crime foi falsa pois a vítima em nenhum momento delatou anteriormente traficantes, os quais foram presos em razão de busca domiciliar autorizada judicialmente com base em provas técnicas que estão nos autos.

Romildo Pereira da Silva , pai de Vitória, permanece internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto), centro de Santo Antônio da Platina.

Ele recebeu golpes de faca no tórax, braços, cabeça e costas ao tentar salvar a vida da menina, executada a golpes de objeto contundente na madrugada desta quinta-feira.

Romildo recebeu todos os cuidados e os procedimentos lhe garantiram vida. Permanece consciente, sem risco de morte e, obviamente, traumatizado pela tragédia. Sua esposa, madrasta da menina, também se encontra relativamente bem, embora impactada.

Ele participou na manhã desta sexta-feira, dia 27, do enterro da vítima, amparado por parentes e amigos pela manhã, retornou à unidade de saúde, mas ainda não tem previsão oficial de alta. O corpo de Vitória foi velado na Funerária Santo Antônio (vídeo) e sepultado no Cemitério Parque das Oliveiras.

Um helicóptero (foto) que esteve no Hospital Regional do Norte Pioneiro ontem chamou a atenção da população, que imaginou ser o genitor da adolescente.

De fato, uma aeronave esteve na cidade, porém para levar um homem, paciente adulto da UTI geral para o HU(Hospital Universitário) de Londrina por AVC (Acidente Vascular Cerebral). O caso não tem relação com o crime, que repercutiu em todo o Paraná.

Confira matéria correlata: https://npdiario.com.br/capa/pai-de-menina-morta-esta-vivo-e-estavel/

Leia também: https://npdiario.com.br/capa/encontrado-hoje-corpo-de-menina-sequestrada/