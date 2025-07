Governo entrega obras também em Andirá e Guapirama

Com subsídios do programa Casa Fácil Paraná, 88 apartamentos são entregues em SAP

O governador Ratinho Junior entregou nesta quinta-feira (24) o condomínio Pátio Horizonte Residencial, em Santo Antônio da Platina, com 88 apartamentos populares. Do total, 68 famílias foram beneficiadas com subsídios de até R$ 20 mil pelo programa Casa Fácil Paraná, da Cohapar, para auxiliar na entrada do imóvel. O aporte estadual foi de R$ 1,1 milhão, dentro de um projeto de R$ 15,3 milhões em parceria com a Caixa Econômica Federal e a construtora Crzenge Incorporadora.

Os beneficiários também contam com financiamento facilitado pelo Minha Casa, Minha Vida e podem usar o FGTS para abater o valor do imóvel. Localizado no bairro Vila Galvão, o condomínio tem três blocos de quatro andares, com apartamentos entre 38,6 m² e 46,7 m². A estrutura inclui piscina, academia, salão de festas, quadra poliesportiva, playground, garagem interna e áreas com churrasqueiras privativas.

Segundo Ratinho Junior, mais de 110 mil famílias já foram atendidas por programas habitacionais no Paraná. “Estamos entregando não só casas, mas dignidade e segurança para milhares de paranaenses”, destacou.

O secretário das Cidades, Guto Silva, reforçou o impacto social e urbano do programa. “O Casa Fácil, além de garantir moradia, movimenta a economia local, gera empregos e melhora a infraestrutura das cidades”.

O novo lar marca um recomeço para famílias como a do eletricista Josimar Santos, que comemorou a conquista ao lado da esposa e das filhas. “Depois de sete anos pagando aluguel, conseguimos um financiamento que cabe no nosso bolso”, afirmou. O casal Flávio Amaro e Vanessa Paiva, que vivia em casa emprestada, também celebrou. “A parcela é mais barata que o aluguel. Agora temos algo nosso”, disse Vanessa.

Andirá e Guapirama

Na mesma data, o Governo do Estado também entregou empreendimentos habitacionais em Andirá e Guapirama, reforçando a capilaridade do Casa Fácil Paraná no Norte Pioneiro.

Em Andirá, o Residencial Paris, construído pela Pizolato Construtora e Incorporadora, oferece 134 casas. Destas, 125 famílias foram beneficiadas com quase R$ 2 milhões em subsídios estaduais.

Já em Guapirama, o Residencial Cohapar Loteamento Novo Horizonte, da Rossi Construtora, recebeu investimento de R$ 1 milhão e contemplou 51 famílias com apoio para a compra da casa própria.

Desde seu início, o programa Casa Fácil Paraná já destinou mais de R$ 1,2 bilhão à habitação popular, com previsão de R$ 1,5 bilhão em novos projetos nos próximos meses.

Mais investimentos estão em andamento

A entrega do Pátio Horizonte Residencial faz parte de um conjunto maior de ações planejadas para Santo Antônio da Platina. Somente em obras de asfaltamento urbano e recapeamento, estão previstos R$ 50 milhões da Secretaria das Cidades.

O município também receberá um colégio estadual agrícola, com investimento de cerca de R$ 10 milhões da Secretaria de Educação, e cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), com aporte de R$ 5,7 milhões da Secretaria de Saúde.

“São muitos recursos, nas mais diversas áreas, que estão mudando a cara de Santo Antônio da Platina, reforçando o olhar atento que o Governo do Estado tem para a nossa cidade e região”, afirmou o prefeito Gil Martins.