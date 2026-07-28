Abandono de emprego de Cristoffer Casemiro Agostini

Da empresa KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA de Siqueira Campos

A empresa KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.841.304/0008-05, situada na MARGINAL ANTONIO TOMAZ BARBOSA, nº 1292, NASCENTE DO SOL, SIQUEIRA CAMPOS/PR, CEP 84.940-000, solicita o comparecimento do colaborador CRISTOFFER CASEMIRO AGOSTINI, CPF: 069.401.159-17, para prestar esclarecimentos sobre sua ausência que ocorre desde o dia 25/06/2026, o mesmo não foi encontrado em seu endereço residencial informado no contrato de trabalho.

Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

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