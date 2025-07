Abandono de emprego em Jacarezinho

Comunicação de Retorno ao Trabalho

A empresa DACALDA ACUCAR ALCOOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.444.430/0001-00, situada na Fazenda Santa Maria, S/N, Bairro: Dourado, Jacarezinho/PR, CEP 86400-000, por meio deste comunicado, notifica SIRLENE AP. TUCHINSKI CANDIDO SIQUEIRA e EVERTON CANDIDO NUNES SIQUEIRA, responsáveis legais por aprendiz vinculado à empresa, sobre a ausência injustificada do mesmo desde o dia 10/06/2025.

Solicitamos o comparecimento imediato à empresa, a fim de que o aprendiz reassuma suas atividades laborais e apresente as devidas justificativas para as faltas registradas.

Informamos que o prazo para retorno é de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento desta publicação. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido poderá ser interpretado como abandono de emprego, nos termos da legislação trabalhista vigente, podendo resultar na rescisão do contrato de trabalho por justa causa.