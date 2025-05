Ação de doação de sangue nesta quinta

Iniciativa do Tiro de Guerra Platinense

Em mais uma demonstração de solidariedade e compromisso com a comunidade, os atiradores do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina têm se destacado pelo empenho em ações de auxílio à população. No biênio 2023-2024, mais de 200 bolsas de sangue foram doadas pelos integrantes da instituição em benefício das vítimas de acidentes e pacientes cirúrgicos do Norte Pioneiro.

Com o objetivo de manter essa corrente do bem e incentivar mais pessoas a contribuírem, o TG está organizando uma nova ação de doação de sangue, marcada para este dia 7 (quinta-feira), no Centro de Coleta e Transfusão de Sangue de Jacarezinho, a referência regional para o atendimento.

O Tiro de Guerra convida servidores públicos, amigos, familiares e a população em geral a participarem desta ação de solidariedade e cidadania. Para facilitar o acesso aos doadores, um veículo estará disponível para transportar os voluntários até o local da coleta. O transporte sairá do Tiro de Guerra às 7h30m, com previsão de retorno no final da manhã.

Os interessados em participar da doação de sangue devem se inscrever previamente, enviando uma mensagem com nome completo para o WhatsApp do Sargento Felix, responsável pela coordenação da ação.

O número para contato e WhatsApp é: (67) 99998-6442.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente para ajustes logísticos e organização do transporte.

Além de ser uma importante ação para o atendimento às vítimas de emergência e pacientes que necessitam de transfusões, a doação de sangue é um ato de cidadania essencial para salvar vidas. A colaboração dos atiradores neste movimento tem sido fundamental, e o convite está aberto para que cada vez mais pessoas se juntem a essa causa.

Com o lema “Tiro de Guerra: Escola de Civismo e Cidadania”, o TG reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes e solidários, sempre prontos para ajudar a comunidade.

Um veículo estará transportando os doadores nessa quinta-feira, saindo do TG às 7h30m. Se der lotação sairá outra às nove horas.