Em Siqueira Campos acidente com três carros mata homem

Honda CG 125, Fox e Onix na PR-092 no trecho entre Wenceslau Braz

Acidente complexo com vítima fatal no KM 277 na PR-092 em Siqueira Campos em torno de 21 horas deste sábad0, dia 15 (fotos).

Uma Honda/CG 125 (placa de Wenceslau Braz) bateu na traseira de um VW/Fox (placas de S.C.) que transitava logo à frente e no mesmo sentido de trânsito, cujo impacto resultou ainda na colisão frontal contra um Chevrolet/Onix (placas de W.B.) o qual viajava na pista contrária.

O motociclista, Alessandro Dias Vieira (fotos), de 40 anos, inabilitado, perdeu a vida no local. O corpo foi sepultado neste domingo, dia 16, no cemitério de Guapirama. onde residia. Ele nasceu em Santana do Itararé, deixou a esposa e um filho.

Os condutores dos dois carros (33 e 43 anos) não sofreram ferimentos, fizeram teste de etilômetro e ambos resultaram negativos.

Atenderam a ocorrência a Unidade Operacional da PRE local, as Polícias Civil e Científica e o IML (Instituto Médico Legal).