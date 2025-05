Acidente com vítima na 160 em FIGUEIRA

PRE de Cornélio Procópio atendeu ocorrência

Na noite de segunda-feira (06), a Polícia Rodoviária Estadual atendeu a um acidente na PR-160, Km 174, no município de Figueira, envolvendo um carro e um caminhão com dois semi-reboques. A colisão deixou uma vítima com ferimentos leves.

O VW/Gol, com placas de Ibiporã, era conduzido por um homem de 67 anos, que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti. O teste do etilômetro no motorista apontou 0,0 mg/l de álcool no sangue.

O outro envolvido foi um caminhão Volvo/FH, com placas de Ventania, acoplado aos semi-reboques SR/Randon. O condutor de 55 anos, não sofreu ferimentos e também apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária realizou os procedimentos necessários no local e liberou os veículos para os responsáveis. O atendimento contou com o apoio da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Figueira, que já sinalizava o trânsito na via.