Acidente deixa feridos

Honda CG 125 Titan e Ford Ecosport

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Amoreira, no fim de semana, atendeu ocorrência na PR-160, em Congonhinhas.

Uma Honda CG 125 Titan, de Curitiba, pilotada por jovem (29 anos) e passageira (30 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Nova Fátima à Congonhinhas. No Km 93, envolveu-se em colisão traseira com uma Ford Ecosport, de Cambé, dirigida por homem (26 anos).

Os ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos, sendo encaminhados Hospital Municipal São Francisco pelo SAMU, e o veículo foi recolhido.