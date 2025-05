Jacarezinho: aflição no enterro de Gaby

Faleceu na madrugada deste domingo

Aconteceu colisão frontal envolvendo dois veículos em torno de 2h30m deste domingo, dia 16, no KM 22 da BR-153, em Jacarezinho. Eva Gabriela (fotos) morreu no acidente.

No velório na Funerária Vitoriana, e sepultamento do corpo, no final da tarde deste domingo no Cemitério São João Batista, muita tristeza. A vítima perdeu a mãe recentemente e agora, faleceu.

Gaby nasceu no dia 20 de agosto de 1998 em Jacarezinho. Trabalhava no restaurante do Supermercado Molini’s.

Divorciada, deixa dois filhos, um dos quais, de colo.

Conforme apurado, um Chevrolet Corsa seguia sentido crescente da via e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com um Ford Fiesta que seguia sentido contrário.

O condutor do primeiro carro foi encaminhado em estado grave para o pronto socorro local e a passageira ejetada no momento da batida, perdendo a vida no local.

O motorista e a passageira do segundo veículo sofreram ferimentos e também encaminhados ao PS pelo Corpo de Bombeiros.

O IML(Instituto Médico Legal), as Polícias Rodoviária Federal (Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina), Civil e científica foram acionadas. A concessionária EPR realizou a sinalização, sendo que o tráfego permaneceu interditado em ambos os sentidos até a liberação pela perícia.