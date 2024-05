Advogado garante que andiraense não mandou assassinar

Vítima fatal seria agiota e cobrava dívida do acusado

O delegado Gabriel Caldeira, de Andirá, foi procurado e disse ao Npdiario que um inquérito corre em SC e, por isso, não pode fornecer detalhes. O fato é que através de operação da Divisão de Investigação Criminal, em conjunto com a Polícia Civil do Paraná(Andirá), foi deflagrada operação na manhã da último dia nove.

Um “profissional” cometeu um assassinato a tiros em Balneário Camboriú.

A investigação apurou o homicídio de Marcos Antônio Serpa acontecido em janeiro de 2024. Um veículo Land Rover estava parado sobre a calçada, e dentro dele, o condutor, de 37 anos, já sem vida. Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao local pouco depois, confirmando o óbito.

Era um andiraense de 27 anos quem teria pago pelo crime e foi preso dia nove no interior catarinense. O rapaz da região iniciou firma em São José dos Pinhais e depois, com turismo, em Balneário Camboriú, onde foi cometido o homicídio.

Ricardo Turim Veltrini (foto da capa), advogado do acusado, enviou a seguinte Nota para a reportagem:

Em atenção a anterior publicação veiculada, noticiando a prisão de um homem suspeito de encomendar um homicídio, a defesa técnica a qual patrocina o presente caso, na pessoa do advogado Ricardo Turim Veltrini afirma a completa inocência do investigado em questão.

Esse fato se comprovará ao longo de todo o deslinde processual. Esclarece e reafirma o compromisso de zelar para que, as garantias de presunção de inocência e ampla defesa, bem como as demais garantias constitucionais, previstas em nosso ordenamento jurídico , sejam devidamente respeitadas e aplicadas no caso em questão.

Por fim, a defesa técnica, na pessoa do advogado, entende como imprescindível o esclarecimento dos fatos, pois ao serem completamente esclarecidos , certamente comprovarão a inocência do investigado em questão. Em nota , é o que tinha a declarar no momento.

