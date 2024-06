Canziani toma posse como secretário de Inovação HOJE

Alex Canziani (fotos) toma posse nesta segunda-feira (dia 3) como secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI). A nomeação foi publicada no decreto 5.955/24, editado pelo governo estadual, na quarta-feira (dia 29).

A cerimônia está marcada para às 11 horas na Celepar, em Curitiba, local onde também é a sede da pasta. Canziani, que deixou a presidência do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), assume a secretaria no lugar do deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), que é pré-candidato a prefeito em Ponta Grossa.

“É uma honra atender o convite do governador Ratinho Júnior, de poder servir ao Paraná e ao seu governo. Estou muito animado com as perspectivas que nós temos e poder usar tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos anos em termos de relacionamento e conhecimento para buscar oportunidades em uma área que considero fundamental para o fortalecimento da economia do Estado, que é a inovação, a modernização e a ransformação digital do governo”, afirma Alex Canziani. Ele acrescenta que é uma pauta fundamental para melhorar o serviço público e, dessa forma, atender melhor os cidadão