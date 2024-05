Alexandre/Romanelli anunciam Assembleia Itinerante na 52ª Efapi

Em Santo Antônio da Platina entre 14 e 18 de agosto

Exclusivo: A Assembleia Itinerante, projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado, está garantida novamente em Santo Antônio da Platina em 2024.

Na manhã desta segunda-feira, dia seis, o Primeiro-secretário da Alep, Alexandre Curi (PSD), e o presidente da Comissão de Orçamento, Luiz Cláudio Romanell(PSD), por telefone confirmaram para a reportagem: O Parlamento Paranaense estará presente na 52ª edição da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi), em Santo Antônio da Platina entre 14 e 18 de agosto (quarta-feira a domingo,sendo que dia 20 será o aniversário de 110 anos de emancipação política do município).

A iniciativa se instalará na cidade em novo formato: ao invés de uma sessão especial para receber as reivindicações da população, a interiorização da Assembleia será realizada durante todo o período da Efapi no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis.

Confirmadas apresentações de Fernando e Sorocaba, dia 14(quarta-feira); dia 15 Simone Mendes; sexta-feira, 16, Daniel; sábado, dia 17 Léo e Rafael e domingo, dia 18, Rio Negro e Solimões.

Todos com entrada gratuita.

Projeto – Durante as edições da Assembleia Itinerante, deputados estaduais recebem entidades de classe e da sociedade civil organizada para ouvir demandas e reivindicações. No decorrer das atividades, documentos com as principais sugestões da região são entregues à Assembleia.

Além da presença dos deputados estaduais, também participam do evento prefeitos, vereadores, lideranças políticas dos municípios da região e de representantes da sociedade civil.

A Assembleia Itinerante está passando pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os parlamentares receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.