Alunos do Sesi SAP ganham 3º lugar em evento em Curitiba

Congresso de movelaria

Seis alunos do primeiro ano do colégio Sesi de Santo Antônio da Platina participaram de um congresso de movelaria. Eles foram selecionados entre as 10 melhores equipes do Paraná, competindo com 137 escolas, e conquistaram o 3º Lugar. Entre os estudantes Igor, filho de Du e Sandra Borges (foto abaixo) e Ana Vitória Bianco da Silva (foto abaixo) filha de Ricardo da Ki-Antenas (Sky) e Eliana.

O projeto desenvolvido foi um móvel destinado a moradores do Rio Grande do Sul, que suportasse as águas e chuvas. Os pais dos alunos relataram ter sido emocionante vê-los apresentando suas ideias para a indústria moveleira.

A professora é Andreza Cristina Soares, e os alunos são: Ana Luiza Corsini de Souza, Ana Vitória Bianco de Silva, Júlia Gomes Camiloti, Igor Borges Fernandes, Murilo Gualdevi e Victor Gabriel Salvego de Assis.