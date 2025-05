AMP reúne prefeitos do Norte Pioneiro na sexta-feira (VÍDEO)

“Novos Gestores Paraná” em Londrina

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, gravou vídeo fazendo um convite aos prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos dos municípios que integram quatro associações regionais.

As entidades são AMEPAR (Médio Paranapanema), AMUVI (Vale do Ivaí), AMUNOP (Norte) e AMUNORPI (Norte Pioneiro) e o objetivo é a participação da segunda caravana do evento Novos Gestores Paraná, no dia 08/11 (sexta-feira próxima), a partir das 8h30m, em Londrina (Auditório do Sincoval – Rua Ana Neri, 300, Vila Fujita).

As inscrições podem ser feitas aqui: https://www.sympla.com.br/evento/novos-gestores-parana-amp-londrina/2682816

O presidente Edimar Santos explica que, no evento, além de orientar sobre o Pro-Gov, que muda a prestação de contas dos municípios, a AMP discutirá a pauta municipalista e a agenda local. “Queremos colocar em debate os temas regionais e apresentar a gama de serviços que a AMP tem a oferecer aos novos gestores”, esclareceu.