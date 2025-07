APOIO à pré-candidatura de Palhares a dep. estadual 2026

O vereador Waguinho da Saúde (PP) anunciou nesta semana seu apoio à pré-candidatura do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. A declaração fortalece a aliança política construída nos últimos anos e reafirma o compromisso de ambos com o desenvolvimento do município e da região.