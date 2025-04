Apreendido carro em Ibaiti após acidente

Motorista abandonou o carro

Na noite de segunda feira, a Polícia Militar do 2º Batalhão realizou uma importante intervenção na Avenida Alice Pereira de Goulart, no bairro DER, em Ibaiti, atendendo um acidente de trânsito em que um veículo estava obstruindo a via.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou um Fiat Uno, bloqueando o trânsito. Segundo informações obtidas no momento, o carro colidiu contra a traseira de uma carreta estacionada. Após análise de imagens de câmeras de segurança, constatou-se que o condutor abandonou o local do acidente, não sendo possível identificá-lo.

A consulta aos sistemas informatizados revelou que o veículo apresentava pendências administrativas, incluindo o último licenciamento realizado no ano de 2023. Diante disso, o automóvel foi removido pelo guincho e apreendido.

Durante a revista no interior do carro, foi localizada uma lata de cerveja. As notificações pertinentes foram confeccionadas e o caso encaminhado à Polícia Civil para providências.