Aprovada rota do CARIBE NO N.P.

Projeto de Romanelli cria novo roteiro turístico entre Carlópolis e Ribeirão Claro A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (8), em segundo turno, o projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) que institui oficialmente a Rota do Caribe no Norte Pioneiro do estado. O trajeto liga os municípios de Carlópolis e Ribeirão Claro e integra um percurso maior, que se estende por cidades paulistas como Chavantes, Timburi, Piraju e Fartura. O projeto segue agora para sanção do governador Ratinho Junior (PSD).

A rota, uma sugestão do Moto Clube Bodes do Asfalto do Paraná, contempla 78 quilômetros no Paraná, partindo da Ponte Benedito Garcia Ribeiro, no km 0 da PR-218, em Carlópolis. O trajeto passa pelo Marco Zero e o Monumento Rota Biker, no centro da cidade, e segue por 67 quilômetros na PR-151, até a Ponte Pênsil de Ribeirão Claro. Ao todo, somando o trecho paulista, são aproximadamente 178 quilômetros de estrada.

De acordo com o projeto, a Rota do Caribe passará a integrar o Roteiro Turístico Oficial do Paraná. “Inicialmente, a região da PR-218 foi pensada como parte da região turística do Angra Doce, apelidada de ‘Caribe Brasileiro’ pela beleza das águas e paisagens naturais”, explicou Romanelli, que também é praticante de motociclismo.

Potencial para o moto turismo

Segundo Romanelli, a região possui grande apelo para o moto turismo, modalidade que cresce no Brasil e no mundo. O trajeto inclui igrejas centenárias, mirantes, paisagens naturais preservadas e uma estrada cheia de curvas que atrai os amantes das duas rodas.

“Cada vez mais, motociclistas buscam rotas com boas estradas, infraestrutura hoteleira e belezas naturais. A Rota do Caribe se junta a outros trajetos simbólicos do motociclismo brasileiro, como o Rastro da Serpente (PR/SP), a Serra do Rio do Rastro (SC) e a Serra da Macaca (SP)”, afirmou.

Romanelli destacou ainda que a criação da rota contribui para diversificar o turismo regional, promovendo a economia local e colocando o Norte Pioneiro no mapa do turismo temático sobre duas rodas. “É uma proposta que alia aventura, cultura e desenvolvimento econômico”, concluiu.