Aproveite descontos hoje NA DAJ Friday

Para viver momentos inesquecíveis

A Black Friday chegou ao DAJ Resort & Marina, e com ela, uma oportunidade imperdível de planejar momentos de descanso e lazer em um dos resorts mais completos e sofisticados do Brasil. Localizado em Ribeirão Claro, o DAJ combina requinte, conforto e uma infraestrutura impecável, tudo em meio à tranquilidade da natureza.

Até esta sexta-feira, dia 29 de novembro, os clientes podem garantir 15% de desconto em pacotes para algumas datas nos meses de março, abril, maio, junho e agosto de 2025. Essa é a chance perfeita para programar férias em família, escapadas românticas ou um período de relaxamento com muito estilo.

Um Destino Completo para Todas as Idades

Com opções de lazer que agradam a todos, o DAJ Resort é o lugar ideal para criar memórias inesquecíveis. A infraestrutura inclui:

Piscinas ao ar livre com bar molhado, borda infinita e visual para as montanhas; e piscina aquecida com cromoterapia, perfeitas para qualquer estação do ano;

Um spa exclusivo by L’Occitane, para quem busca relaxamento e bem-estar (pago à parte);

Mini fazenda, recreação infantil, passeios de bicicleta e pescaria, garantindo a diversão das crianças;

Cinema privativo, quadras poliesportivas, de tênis e beach tênis, além de um campo de futebol para atividades esportivas;

Acomodações amplas e elegantes, com vistas deslumbrantes para as áreas verdes ou piscinas;

Gastronomia de alto padrão, com cardápios que vão do tradicional ao contemporâneo.

Localização Privilegiada

O DAJ Resort & Marina está estrategicamente localizado na divisa entre o Paraná e São Paulo, sendo acessível de carro a partir de grandes centros urbanos como Curitiba, São Paulo, Londrina e Maringá. Isso torna o resort uma excelente opção para quem busca viagens práticas e sem complicações.

Aproveite essa Oferta Limitada

Garanta sua reserva com desconto durante a Black Friday e prepare-se para desfrutar de um ambiente único, onde luxo, diversão e relaxamento se encontram. Seja para um fim de semana prolongado ou uma estadia mais longa, o DAJ Resort & Marina oferece tudo o que você precisa para viver momentos inesquecíveis.

Serviço

DAJ Resort & Marina – Ribeirão Claro

Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto:

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40”S – Longitude: 049°44’15”W.

Reservas: 43-33713902

Fotos: Rafael Silva