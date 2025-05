ÁREAS URBANAS DE duas cidades do N.P. com CEPs específicos 

Sistemas que trabalham integrados atualizados automaticamente

As áreas urbanas de Santa Amélia e Jundiaí do Sul , ambas cidades do N orte P ioneiro, contam agora com Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para seus logradouros. Isto é, cada avenida, praça, rua e travessa passou a ter um CEP individual.

Os códigos específicos estão disponíveis para consulta no site dos Correios.

Os novos códigos substituirão os gerais, que eram utilizados para todos os logradouros de cada área urbana:

Município Nova faixa de CEP Códigos antigos

Santa Amélia 86370-001 a 86374-999 86370-000 Jundiaí do Sul 86470-001 a 86479-999 86470-000

Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios.

CEP é cidadania – O código de endereçamento postal orienta e acelera o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios.

https://www.correios.com.br/ falecomoscorreios/central-de- atendimento . Os Correios permanecem à disposição da população pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100, pelo chat ou pelo Fale Conosco no site