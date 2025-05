Assembleia Itinerante também em Maringá

Reivindicações e propostas de melhorias para região

A Assembleia Itinerante, ação de interiorização do Poder Legislativo paranaense, realiza nesta quinta-feira (15), a partir das 18 horas, sua 22ª sessão especial. O evento ocorre dentro da 51ª edição da Expoingá, promovida pela Sociedade Rural de Maringá. Esta será a segunda vez que o município recebe a iniciativa.

Durante a sessão especial, representantes de órgãos públicos, privados e da sociedade civil organizada terão espaço para dialogar com os parlamentares, apresentar reivindicações e propor melhorias para a cidade e região. Além disso, a programação inclui a entrega de homenagens a personalidades que se destacam localmente.

“Já estamos prestando contas das demandas que recebemos e entregando obras, investimentos e desenvolvimento para todas as regiões do nosso Paraná. Estamos levando a Casa do Povo onde o povo está, conseguindo ter mais contato com a realidade de cada região, bem como dar voz a paranaenses que, dificilmente, viriam até Curitiba, na sede do Poder Legislativo, para expor suas reivindicações”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD).

Segundo o deputado Gugu Bueno (PSD), primeiro-secretário da Assembleia, a iniciativa da Assembleia Itinerante representa o comprometimento dos parlamentares com a descentralização das atividades legislativas. “Ao deixarmos a sede em Curitiba para estar mais próximos da população, proporcionamos uma escuta atenta e levamos uma estrutura de atendimento que realmente impacta a vida das pessoas. Essa aproximação reforça o papel do Legislativo como protagonista na busca por soluções para os desafios do Estado”, destacou.

“A presença da Assembleia Legislativa na Expoingá reforça o compromisso dos deputados e deputadas de somar forças com as lideranças locais e regionais. Nosso estande é um canal aberto para transformar sugestões, críticas e necessidades em ações concretas”, pontua a segunda-secretária da Casa, deputada Maria Victoria (foto).

Parcerias – A Assembleia Itinerante novamente contará em seu estande com os serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), da Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) e da Escola do Legislativo. O objetivo é facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais.

Entre os serviços oferecidos, o Tribunal Regional Eleitoral estará presente para realizar a emissão de títulos de eleitor, transferência de domicílio, revisão cadastral e quitação de multas por ausência nas eleições, no valor de R$ 3,51 por turno não votado.

A Defensoria Pública do Paraná, que já conta com um posto especial na sede da Assembleia em Curitiba, também participará do evento, oferecendo orientação jurídica gratuita para cidadãos com renda familiar de até três salários mínimos.

Escola do Legislativo – A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná promoverá, durante a Assembleia Itinerante, na Expoingá em Maringá, uma série de palestras e eventos para a população do noroeste do Estado. Todas elas estão concentradas no dia 15.

A programação se inicia às 8h45, no auditório Luiz Penha, com a palestra: “Do planejamento à economia: como implementar energia solar no setor público”. Quem irá ministrá-la é o consultor Marcelo Luiz Tokars.

Na sequência, às 10h e às 11h no mesmo local, os participantes terão acesso à palestra: “Comunicando para conectar: novas técnicas de comunicação em tempos digitais”, ministrada pelo coordenador da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso e o coordenador de jornalismo da Diretoria de Comunicação da Assembleia, Roger Pereira. A outra palestra tem o tema: “Inteligência Artificial na gestão pública” e será realizada por Eugênio Mussak.

A Escola também irá promover, no Centro de Eventos do Parque, o seminário: “Captação de recursos, prestação de contas e normatização para as organizações da sociedade civil e fundos municipais”. O evento acontecerá das 9h30 às 12h.

Serviço:

22ª Sessão Especial da Assembleia Itinerante em Maringá

Local: ExpoIngá / Sociedade Rural de Maringá

Data e horário: 15 de maio, às 18h