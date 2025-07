Assembleia Itinerante traz cursos gratuitos ao NORTE PIONEIRO

Iniciativa da Escola do Legislativo oferece capacitações com certificado

A Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 10 de julho, traz uma programação especial de cursos gratuitos oferecidos pela Escola do Legislativo. As capacitações são voltadas a servidores públicos, lideranças, estudantes e toda a comunidade interessada em aprimorar conhecimentos e fortalecer a gestão pública.

Os participantes que se inscreverem previamente e comparecerem às atividades receberão certificado de participação, válido como comprovação de engajamento e aprendizado. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas de forma online.

Confira a programação:

Curso: Do Planejamento à Economia — Como Implementar Energia Solar no Setor Público

10 de julho | 10h

Inscreva-se aqui

Curso: Comunicando para Conectar — Novas Técnicas de Comunicação em Tempos Digitais

10 de julho | 14h

Inscreva-se aqui

Curso: O Papel da Gestão e da Liderança no Fortalecimento Regional

10 de julho | 16h

Inscreva-se aqui

A ação reforça o compromisso da Assembleia Legislativa do Paraná com a formação cidadã, a qualificação dos gestores públicos e o desenvolvimento regional, aproximando o Poder Legislativo da população com conteúdos relevantes e aplicáveis à realidade dos municípios.