Assembleia Itinerante oferece vários cursos gratuitos: inscreva-se

Programação inclui temas como energia solar, comunicação digital e liderança pública

A Assembleia Itinerante está prestes a chegar à região com uma programação especial promovida pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa. Nesta quinta-feira, dia 10 de julho, serão oferecidos cursos gratuitos com foco em capacitação e desenvolvimento profissional nas áreas de gestão pública, comunicação e sustentabilidade.

O presidente da Alep, Alexandre Curi, estará presente.

As atividades acontecerão ao longo do dia e são abertas ao público. Para garantir a certificação, é indispensável realizar a inscrição antecipada. O certificado será emitido aos participantes e servirá como comprovante de engajamento e aprendizado.

Confira a programação:

Curso: Do Planejamento à Economia — Como Implementar Energia Solar no Setor Público

10h Inscreva-se aqui

Curso: Comunicando para Conectar — Novas Técnicas de Comunicação em Tempos Digitais

14h Inscreva-se aqui

Curso: O Papel da Gestão e da Liderança no Fortalecimento Regional

16h Inscreva-se aqui

A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo paranaense com a formação cidadã e o fortalecimento das lideranças locais, promovendo conhecimento, diálogo e oportunidades de crescimento pessoal e profissional para todos os participantes.