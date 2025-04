Associados Sicredi Norte Sul ganham viagem para Bahia

Contemplados em campanha

Criada em parceria com a Mastercard, a campanha promocional “Conte com o Cartão Sicredi” foi um sucesso e vários associados da Sicredi Norte Sul foram sorteados.

Cerca de 50 associados espalhados por toda área de atuação da cooperativa foram contemplados com vale-presentes no valor de R$ 1.000,00 para utilizar no Shopping Sicredi (marketplace da instituição para associados). A Norte Sul teve também três associados que ganharam o prêmio principal da promoção: uma viagem com acompanhante para Trancoso/BA.

A campanha aconteceu no período de maio a julho e para participar, o associado se cadastrava pelo site e a cada R$30,00 em compras nos cartões de crédito Sicredi Mastercard ganhava um número da sorte para concorrer.

Em Chavantes/SP, o ganhador Luiz Felipe de Azevedo contou que já tem história com o Sicredi: “Como eu vou falar mal do Sicredi, é a segunda vez que ganho um prêmio, da outra vez ganhei uma moto e agora uma viagem com acompanhante.”

A associada Gabriela Fernandes, de Wenceslau Braz comemora a notícia: “Quando me falaram eu saí correndo para contar pro meu marido e ficamos extasiados.” Ela conta que duvidou da própria sorte: “Meu marido disse, mas essa era promoção que você disse que não ia ganhar e eu, pois é ganhei!”.

Já em Santo Antônio da Platina, Ediandra Regina Piques foi a sorteada e contou sobre como foi receber a notícia: “Eu não estava esperando, fiquei muito surpresa. Até hoje nunca tinha tido sorte em nenhum sorteio e agora quando veio foi um prêmio grande para compensar toda essa espera”, explicou Ediandra.

Os ganhadores da viagem devem embarcar para Trancoso entre outubro e novembro. E os vale-presentes também já foram entregues aos sorteados. A Promoção está encerrada, mas o Sicredi segue com um portifolio de cartões completo com diversos benefícios.