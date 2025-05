ATO INCOMUM EM Cambará (veja vídeo)

Ele teria problemas mentais

Um homem de 49 anos foi encontrado sem vida em torno de 05h30m da manhã desta terça=feira, na rua major Barbosa, área central de Cambará. O SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local (vídeo e fotos).

Estava com carteira de identidade com nome etc. Natural de Santa Mariana, estaria vivendo em situação de rua no interior paulista.

Ensanguentado, com marcas de faca no pescoço.

Pela câmera, percebe-se que estava cambaleante, até o ato final (removido pela reportagem).

A Polícia Civil descobriu que se matou.

Até o momento, familiares não foram encontrados.

Nota da Redação: O npdiario tem sido pressionado, sempre que acontecem suicídios, a dar mais detalhes da tragédia. Como sempre ocorre, a reportagem prefere explicar as razões pelas quais evita dar publicidade a esses atos extremos, a não ser em casos especiais(como este de Cambará). Embora já tenha tornado públicos alguns casos muito especiais, na maioria optamos por evitar.

O motivo principal é que matérias com minúcias sobre o suicídio causam mais suicídios.

No meio jornalístico, constata-se que tudo o que é veiculado tem um fortíssimo impacto sobre a população. A mensagem transmitida é extremamente assimilada pelos espectadores, que têm a opinião moldada a partir disso – que desejando ou não, acabam absorvendo a opinião do transmissor (no caso, o jornalista).Mas já os suicídios são casos à parte, diferenciados. Existe um certo tipo de convenção profissional extra-oficial (quase como um código que ninguém fala sobre mas que todos os profissionais sabem que existe) que determina: suicídios não devem ser noticiados.

