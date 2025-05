ATUNORPI FORMA novos profissionais

Para transformar setor de eventos

A Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) realizou nesta terça-feira (05) a cerimônia de encerramento do curso de Organizador de Eventos, marcando um passo importante na qualificação de profissionais para o setor de turismo na região.

A capacitação faz parte do Programa Turismo em Foco, uma iniciativa promovida em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Paraná e o Senac Paraná. Com uma carga horária de 240 horas, o curso foi projetado para preparar os participantes com habilidades essenciais para planejar, organizar e executar eventos de diferentes portes, tanto públicos quanto privados. Durante a solenidade, que simbolizou o sucesso dessa primeira turma, os nove alunos receberam seus certificados de conclusão.

Para a presidente da Atunorpi Mara Mello, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento do turismo regional, destacando a importância de profissionais qualificados para atrair e estruturar eventos que possam beneficiar a economia local.

“O turismo é uma ferramenta poderosa para promover o crescimento econômico e social da nossa região, e investir na formação de profissionais é um passo fundamental”, afirmou. O curso de Organizador de Eventos é o primeiro de muitos que estão programados para acontecer na sede da Atunorpi. Segundo os organizadores, a expectativa é ampliar as oportunidades de formação e oferecer capacitações que contribuam para fortalecer o turismo no Norte Pioneiro.

Com essa estratégia, a Atunorpi busca fomentar o setor turístico, promovendo a região como destino atrativo e preparado para receber visitantes. Novos cursos e projetos devem ser anunciados em breve, reforçando o compromisso de impulsionar o turismo regional por meio de qualificação profissional e inovação no setor.