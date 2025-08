Pedágio aumenta em Jacarezinho/Quatiguá

Reajuste médio de 7,52% foi autorizado pela ANTT

Motoristas que trafegam entre o Norte do Paraná e o interior de São Paulo devem se preparar para o aumento no valor do pedágio a partir do dia 28 deste mês. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o primeiro reajuste tarifário dos contratos de concessão operados pela empresa EPR Litoral Pioneiro.

O aumento médio será de 7,52% e afetará praças de pedágio de rodovias importantes que cruzam o Norte Pioneiro do estado, incluindo a BR-369, no trecho de Jacarezinho.

A tarifa base – cobrada de veículos de passeio – passará de R$ 12,00 para R$ 12,80. Ônibus e caminhões pagam valores proporcionais ao número de eixos.

Outros pontos de pedágio também sofrerão reajuste na região:

Quatiguá: de R$ 13,00 para R$ 13,80

Carambeí: de R$ 11,40 para R$ 12,10

A cobrança de pedágio foi retomada recentemente em muitas dessas praças, e o anúncio do reajuste pegou muitos motoristas de surpresa, especialmente pelo curto intervalo desde o início da operação.