Bairro Aeroporto terá um Parque Esportivo

Obras terão investimento superior a R$ 1,1 milhão

O bairro Aeroporto, em Jacarezinho, vai ganhar um novo espaço de lazer e esporte. A Prefeitura anunciou a licitação para a implantação de um Parque Esportivo na região, com valor máximo de R$ 1.187.822,03. A obra será realizada em regime de empreitada, pelo menor preço global.

O Parque Esportivo será implantado onde hoje está instalado o Campinho e contará com quadra poliesportiva, o campo de futebol society, campo de Bocha, academia ao ar livre, playground e iluminação.

Os projetos foram elaborados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, cuja titular, Suellen Rosseto, tem procurado atender às demandas do Prefeito e das várias secretarias. “O objetivo do projeto em questão é oferecer mais qualidade de vida e bem-estar para os moradores do bairro e de toda a cidade”, explica.

O prefeito Marcelo Palhares pontua que o Parque Esportivo é uma reivindicação recorrente da população do Aeroporto e que a Prefeitura está empenhada em realizar as obras o mais rápido possível. Ele destaca que o investimento vai gerar oportunidades para as empresas e mais qualidade de vida para os moradores.

“É uma obra muito importante para Jacarezinho. Vamos proporcionar um espaço adequado para a prática de atividades físicas e recreativas, que são essenciais para a saúde e o bem-estar das pessoas. Além disso, vamos movimentar o setor da construção civil e gerar oportunidades de trabalho para os nossos cidadãos”, conclui.

Serviço

A licitação será realizada na modalidade concorrência e as empresas interessadas deverão se credenciar até às 08h30 do dia 25 de janeiro de 2024. A abertura dos envelopes será às 09h do mesmo dia, na sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Cel. Batista, 335.

O edital completo pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3911-3018. Também está disponível no site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=8.