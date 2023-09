Bandeirantes se destaca no piso salarial da enfermagem

Administração municipal de Bandeirantes valoriza os profissionais da enfermagem ao cumprir legislação

Nesta final de semana. Bandeirantes se tornou pioneira ao efetuar o pagamento da primeira parcela retroativa ao mês de maio do piso salarial da enfermagem. A Prefeitura de Bandeirantes, publicou uma lei que regulamenta a assistência financeira complementar para os profissionais da saúde. A medida visa cumprir o disposto na Lei Federal n° 14.434, de 4 de agosto de 2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

O piso salarial da enfermagem é um direito garantido por lei, porém, muitos municípios e estados têm enfrentado dificuldades para implementar essa medida. Em Bandeirantes, no entanto, a administração municipal se destacou ao priorizar o pagamento do piso, reconhecendo a importância e o valor do trabalho realizado pelos profissionais da área.

A primeira parcela retroativa ao mês de maio representa um marco importante para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da região. Essa conquista é resultado de um intenso trabalho de negociação entre os representantes da categoria e a administração municipal, que se comprometeu a cumprir a legislação vigente.

A implementação do pagamento do piso salarial da enfermagem em Bandeirantes serve como exemplo para outros municípios e estados, mostrando que é possível cumprir a legislação e valorizar os profissionais da área. “Essa medida contribui para melhorar as condições de trabalho e atrair mais pessoas para a enfermagem, fortalecendo o sistema de saúde como um todo.” Complementa Jaelson Ramalho Matta, prefeito de Bandeirantes.

Graças à cooperação da Câmara, que votou em regime de extrema urgência, e à agilidade do departamento de Recursos Humanos, os valores repassados pela União foram pagos aos servidores já no dia 22 de setembro, compondo R$95.545,48 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) pagos a 29 servidores (valore retroativo ao mês de maio) através da Lei municipal nº4.357 de 19/09/2023.

O pagamento do piso salarial em Bandeirantes é um passo importante nessa direção, e espera-se que outras regiões sigam esse exemplo, garantindo melhores condições de trabalho e remuneração justa para os profissionais da área.