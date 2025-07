Em Jacarezinho Barbarril realiza corrida e festival

Evento terá atrações musicais, corrida temática e atividades para toda a família

Neste domingo, 6 de julho, a Cervejaria Barbarril comemora seu oitavo aniversário com uma programação especial que promete movimentar Jacarezinho . O evento, totalmente gratuito, será realizado no Centro de Eventos/FETEXAS e contará com shows musicais, praça de alimentação, atividades recreativas e a inusitada 1ª Corrida Barbarril de Chope.

A festa começa às 11h com apresentações musicais de bandas regionais como Expresso Outrora, Us2 Rock e o DJ Vinni Guiotti, de Jacarezinho. Também se apresentam as bandas Donativa e Akazo, de Ourinhos (SP), além da Veins, de Santo Antônio da Platina (PR). O evento contará ainda com a participação do grupo Bosco Recreações, voltado para o entretenimento infantil.

Já a corrida temática será realizada pela manhã, com largada às 9h diretamente da sede da Cervejaria Barbarril e chegada no Centro de Eventos. A prova terá 4,3 km de percurso e contará com duas categorias irreverentes:

“Corredor que Bebe” (Bom de Perna)

“Bebedor que Corre” (Bom de Copo)

A corrida oferecerá pontos de hidratação, medalhas de participação, premiações, presença de trenzinho e outras surpresas. As inscrições estão abertas até o dia 4 de julho pelo link: https://encurtador.com.br/Fy2if

Entrada e estacionamento são gratuitos, e toda a programação é aberta ao público.

A realização é da Cervejaria Barbarril, com apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, comerciantes e parceiros locais. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da cervejaria.