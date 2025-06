Black friday na rede Molini’s (veja vídeo)

Apenas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29) todas as unidades da rede Molini’s vão oferecer descontos em muitos produtos.

A iniciativa tem como objetivo reforçar as vendas de final de ano. A Black Friday é uma ação promocional realizada com o intuito de aquecer o consumo e a venda de mercadorias. Nessa ação, veiculam-se anúncios de grandes promoções e, assim, determinados produtos são vendidos a preços tentadores. Ela é realizada na quarta sexta-feira do mês de novembro.

O parâmetro para a realização da Black Friday é o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day), tradicional feriado norte-americano que é realizado na quarta quinta-feira do mês de novembro. A sexta logo após o feriado é então o momento em que as pessoas vão às ruas para aproveitar os preços tentadores de todo tipo de mercadorias, como os smartphones.

A liquidação de mercadorias após o Dia de Ação de Graças se tornou tradicional nos Estados Unidos durante o século XX. O sucesso norte-americano chamou a atenção de outros países.