Bombeiro mirim em Dia de Campo EM SIQUEIRA Campos

Encontro reuniu pelotões de Jacarezinho e SAP em um dia de aprendizado

No sábado, a 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (3ª CIBM) promoveu o Campo do Bombeiro Mirim na Fazenda Nelore Beka, encerrando de forma especial o ciclo de atividades do projeto desenvolvido entre março e julho.

O evento reuniu os pelotões de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina para um dia repleto de vivências inspiradas na rotina dos bombeiros militares. Pela manhã, os participantes participaram de oficinas e simulações sobre orientação, primeiros socorros, combate a incêndio, liderança, trabalho em equipe, hierarquia e disciplina. Também foi realizado um Momento Cívico, com exercícios de ordem unida, reforçando valores como patriotismo, respeito e responsabilidade.

No período da tarde, as atividades assumiram um caráter mais recreativo e integrador. Gincanas, cabo de guerra, queimada e futebol proporcionaram momentos de lazer e descontração, ao mesmo tempo em que estimularam o companheirismo e a união entre as crianças.

A iniciativa reforça o compromisso da 3ª CIBM com a formação cidadã de crianças e adolescentes, incentivando valores como disciplina, solidariedade e espírito de equipe, fundamentais para uma convivência social mais consciente.

O Campo do Bombeiro Mirim foi considerado uma experiência marcante tanto para os participantes quanto para os instrutores e familiares, encerrando com sucesso mais uma etapa do projeto.