Cambaraense BATE moto em animal, CAI e MORRE atropelado

Corpo sepultado nesta quarta-feira

Na noite de terça-feira (26) ocorreu o falecimento de Claudinei Fernandes Costa (foto), na cidade de Ourinhos-SP.

Ele perdeu a vida aos 52 anos, vítima de acidente na estrada de Ourinhos, próximo à Estância Água Viva. As informações são de que pilotava sua moto e atropelou um animal, com o choque caiu ao chão e um veículo que estava na mesma direção em sua vanguarda passou por cima de seu corpo.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, no local, tentou reanimá-lo, porém ele não resistiu e foi à óbito no local.

O corpo foi encaminhado ao IML de Ourinhos, velado e sepultado no final da tarde desta quarta-feira ( dia 27), em Cambará.

Deixou a esposa, Marilei de Souza Vicente, e quatro filhas.