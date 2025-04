Caminhada pela Vida do OUTUBRO ROSA

Cida Borghetti é pioneira na organização de eventos de conscientização da doença

Neste domingo (20), Curitiba será palco de uma grande mobilização em prol da conscientização e prevenção ao câncer de mama. A “Caminhada pela Vida”, parte da programação do Outubro Rosa, promete reunir centenas de pessoas no Parque Bacacheri.

O evento começa a partir das 9h e contará com uma série de atividades e serviços voltados para a promoção da saúde feminina e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

“A Caminhada pela Vida é mais do que um evento, é um chamado à conscientização e à prevenção. Ao unirmos forças, estamos salvando vidas e levando a boa informação e esperança a milhares de mulheres”, afirma Cida Borghetti, ex-governadora do Paraná, presidente da Associação Giuseppe Garibaldi e uma das organizadoras do evento.

Cida Borghetti é pioneira na organização de eventos de conscientização sobre a doença. Iniciou as primeiras mobilizações no Paraná no início dos anos 2000.

A Caminhada é uma parceria entre diversas entidades, incluindo o Sistema Fiep, Palácio Garibaldi, Cetac, Amigas da Mama, Faculdades Inspirar, Luciane Deboni, EPAM (Escola Paranaense de Aperfeiçoamento Médico), Aché Laboratórios, entre outras instituições comprometidas com a saúde da mulher.

ATIVIDADES – Além da caminhada, o evento contará com uma unidade móvel do Sesi Paraná (Sistema FIEP), que oferecerá exames de mamografia e papanicolau gratuitos. Não será necessário agendamento prévio. Mulheres que estiverem no parque e atenderem aos critérios poderão realizar os exames, bastando apresentar um documento com CPF para o cadastro.

Outros serviços de saúde serão oferecidos no local, como exames de glicemia e colesterol, fundamentais para a detecção precoce de doenças. Também haverá uma palestra sobre o câncer de mama, trazendo informações atualizadas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

Especialistas estarão à disposição para oferecer orientações médicas, e os participantes poderão aproveitar atividades como massagem relaxante e sessões de acupuntura, proporcionando momentos de bem-estar.

Serviço:

Data: Domingo (20/10)

Local: Parque Bacacheri, Curitiba

Horário: A partir das 9h (Caminhada está marcada para iniciar as 10h)

Atividades: Caminhada, exames de saúde, palestra, orientações médicas, massagem e acupuntura.