Cambaraense bate em caminhão de Band e daí tomba em Andirá

Condutor perdeu controle da direção no fim de semana

Às 18h30m desta sexta-feira, dia 19, aconteceu colisão traseira seguida de tombamento no KM 1 da PR-517 no trecho com o entroncamento com a PR-092 e PR-436, em Andirá.

O VW/8.140 (placas de Cambará) conduzido por homem de 61 anos perdeu o controle e colidiu contra a traseira de um caminhão canavieiro. O Mercedes Benz/L 2635 (placas de Bandeirantes). O condutor (60 anos) não sofreu ferimentos e teve teste de etilômetro negativo.

O motorista do caminhão Volkswagen se machucou e foi encaminhado por terceiros ao Pronto Socorro de Cambará.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.