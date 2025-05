Caminhão tomba em Siq. Campos (assista)

Neste fim de semana na PR-092

Um VW 28460 (placas de Aurora (município catarinense de 5.700 habitantes) tombou às 1515m do sábado, dia dez, no KM 285 da PR-092, em Siqueira Campos no trecho entre Quatiguá.

A rodovia ficou interditada.

Derramou toda a carga de tábuas de madeira (pinus) que transportava.

Foi realizado teste de etilômetro com resultado 0,00mg/l.

Tempo chuvoso em pista dupla.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense e a A JJ Pronta Resposta atenderam a ocorrência.