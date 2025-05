Caminhão tomba na PR-090 e fere homem

PRE de Ibaiti atendeu ocorrência

Na tarde de sábado, 25 de maio, a Polícia Militar do Paraná, por meio da Companhia da Polícia Rodoviária (PRv) de Ibaiti, atendeu a um acidente do tipo tombamento no KM 275 da PR-090, no município de Sapopema.

De acordo com as informações colhidas no local, o caminhão SCANIA/G 420, conduzido por um homem de 30 anos, trafegava no sentido São Jerônimo da Serra a Sapopema, tracionando dois semirreboques da marca RANDON. Ao atingir o trecho mencionado, o veículo saiu da pista e tombou à margem esquerda da rodovia.

O condutor sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. O acidente resultou em danos materiais ao caminhão e aos semirreboques, mas não houve registro de outras vítimas.

As causas do tombamento ainda serão apuradas. A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância da atenção redobrada nas estradas, especialmente em trechos sinuosos ou com condições adversas de tráfego.